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Alanyaspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:15
Alanyaspor Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edeceği Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke Yönetiminde Antrenman

Futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Hazırlıklar Devam Edecek

Alanyaspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın yapılacak idmanla sürdürecek.

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