Alanyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edeceği Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke Yönetiminde Antrenman
Futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Hazırlıklar Devam Edecek
Alanyaspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını, yarın yapılacak idmanla sürdürecek.