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Alanyaspor, Başakşehir'i İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'deki mücadelenin ilk yarısında Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:13
Alanyaspor, Başakşehir'i İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 2. Haftası Heyecanla Devam Ediyor

Bugün, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Gelişen Olaylar

Maçın 13. dakikasında, konuk ekibin sağ kanatta yaptığı etkili atakta, Efecan arka direğe mükemmel bir orta yaptı. Yusuf Özdemir kafayı vurdu ancak kaleci Muhammed, son anda topa müdahale ederek savunmaya yardımcı oldu.

17. dakikada Başakşehir, öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Piatek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçı 1-0'a taşıdı.

26. dakikada Alanyaspor, beraberliği yakaladı. Hadergjonaj'ın hızlı bir taç atışıyla sağdan ceza sahasına giren Augusto, Cordova'ya yerden pas attı ve Cordova, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+1. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj'ın, Başakşehir ceza sahasına girmesiyle yaşanan pozisyonda, hakem Arda Kardeşler, Opoku'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 45+2'de penaltıyı kullanan Balkovec, topu ve kaleci Muhammed'i ayrı köşelere göndererek durumu 2-1 yaptı.

İlk yarı sonunda Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir karşısında 2-1'lik üstünlük elde etti ve ikinci yarıda bu avantajı korumak için mücadele edecek.

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