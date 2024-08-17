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Alanyaspor, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Başakşehir maçı öncesinde antrenmanlarını tamamlayarak maç için hazır durumda.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 20:12
Alanyaspor, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Başakşehir ile Mücadeleye Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, özel idman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular iki grup halinde top kapma organizasyonları yaparak taktiksel yeteneklerini geliştirmeye odaklandılar. Antrenmanın sona ermesiyle birlikte takım, yarınki zorlu karşılaşmaya hazırlanmış oldu. Sonuç olarak, Corendon Alanyaspor, yarın başlayacak karşılaşmada sahada üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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