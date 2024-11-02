Alanyaspor Bodrum FK Maçında Hazır

Alanyaspor'un Maç Hazırlıkları Tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke'nin gözetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, iki grup halinde yapılan top kapma organizasyonlarıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor, Bodrum FK ile yapacağı maçta sahaya en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.