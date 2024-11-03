DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.347.395,94 1,56%

Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke Görevine Veda Etti

Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Bodrum FK maçı sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:17
Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke Görevine Veda Etti

Fatih Tekke Alanyaspor'daki Görevini Sonlandırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını duyurdu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tekke, takımın üstün oynadığını düşünse de maçın son 30 dakikasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Rakip takımın 10 kişi kaldığını, birkaç dakika boyunca 9 kişi mücadele ettiğini vurgulayan Tekke, "Orada bile istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama istekleri var. Ama bunu kötü niyetli olarak asla yapmıyorlar. Ancak deplasmandan alınan bir puanın bizim gibi bir takım için kötü olduğunu düşünemem," şeklinde konuştu.

Görevinden Ayrılma Nedenleri

Tekke, maçı değerlendirirken, "Maçın seyrine baktığımızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gördüm. Bunu asla istemem; o yüzden görevimden ayrıldığımı belirtiyorum," ifadesini kullandı. Alanyaspor'da geçirdiği bir yılın ardından Tekke, orada çok güzel ve başarılı günler geçirdiğini belirtti ve camiaya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. "Biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız," diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda 1-0 Geçti
2
Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 53 Madalya Kazandı
3
UEFA Avrupa Ligi: Twente, Fenerbahçe'yi İlk Yarım Süzgecinde Geride Bıraktı
4
Adana Demirspor'da Yeni Atama: Muhammed Türkmen Sportif Direktör ve A Takım Başkan Vekili Oldu
5
Galatasaray, RFS ile Berabere Kaldı: 2-2
6
Erzurumspor FK'nın Amed Sportif Faaliyetler Karşısındaki Başarılı Performansı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor