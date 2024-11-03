Alanyaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke Görevine Veda Etti

Fatih Tekke Alanyaspor'daki Görevini Sonlandırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını duyurdu.

Maç Sonrası Açıklamalar

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tekke, takımın üstün oynadığını düşünse de maçın son 30 dakikasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti. Rakip takımın 10 kişi kaldığını, birkaç dakika boyunca 9 kişi mücadele ettiğini vurgulayan Tekke, "Orada bile istediğimiz şeyleri gerçekleştiremedik. Oyuncuların sanki spontane oynama istekleri var. Ama bunu kötü niyetli olarak asla yapmıyorlar. Ancak deplasmandan alınan bir puanın bizim gibi bir takım için kötü olduğunu düşünemem," şeklinde konuştu.

Görevinden Ayrılma Nedenleri

Tekke, maçı değerlendirirken, "Maçın seyrine baktığımızda teknik adam olarak bir tıkanıklık var gibi gördüm. Bunu asla istemem; o yüzden görevimden ayrıldığımı belirtiyorum," ifadesini kullandı. Alanyaspor'da geçirdiği bir yılın ardından Tekke, orada çok güzel ve başarılı günler geçirdiğini belirtti ve camiaya hayırlı olsun dileklerinde bulundu. "Biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız," diyerek sözlerini noktaladı.