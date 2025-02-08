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Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'ye karşı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:11
Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edeceği maça hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman Detayları

Turuncu-yeşilliler, antrenmanlarına ısınma çalışmaları ile başladı. Ardından, top kapma oyunlarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdirildi. Bu hazırlık sürecinin ardından Alanyaspor, yarınki mücadelenin taktiği üzerinde yoğunlaşarak, sahaya en iyi performansla çıkmayı hedefliyor.

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