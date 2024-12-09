Alanyaspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanmaya Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı. Bellona Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.