Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; taktik çalışmanın ardından seans turnuva oyunu ile sona erdi.
