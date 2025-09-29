Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:55
Hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; taktik çalışmanın ardından seans turnuva oyunu ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

