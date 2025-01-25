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Alanyaspor ile Başakşehir 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:05
Alanyaspor ile Başakşehir 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir takımları 2-2 eşitlikle devreye girdi.

Maçın 13. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Topu baskıyla kazanan Richard, ceza sahası önünde bulunan Cordova'ya pas verdi. Cordova'nın sert şutu ağlarla buluştu; durum 1-0!

20. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Piatek'in arka direğe çıkardığı pas, Deniz Türüç tarafından güzel bir vuruşla gole çevrildi ve durumu 1-1 yaptı.

23. dakikada ise Alanyaspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan yapılan atakta, Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada, Yusuf Özdemir harika bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu: 2-1.

25. dakikada Alanyaspor'un adına bir fırsat daha doğdu, ancak Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşu az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Başakşehir bir kez daha eşitliği sağladı. Sağ kanattan seken top, Keny'in ceza sahasında verdiği pasla Piatek'in önüne düştü. Piatek, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek durumu 2-2 yaptı.

İlk yarı bu sonuçla sona ererken, her iki takımın da oyunu kazanma arzusu ikinci yarıda devam edecektir.

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