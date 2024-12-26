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Alanyaspor Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Konyaspor ile 3 Ocak 2025'teki maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 20:43
Alanyaspor Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı.

İlk Antrenman Gerçekleşti

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan yenilenme egzersizleriyle başladı.

Daha sonra sahada yapılan kondisyon koşularıyla antrenman sona erdi. Alanyaspor, Konyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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