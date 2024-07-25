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Alanyaspor, Serdar Dursun ile Anlaştı

Corendon Alanyaspor, Serdar Dursun'u kadrosuna dahil etti. Başarılı futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:10
Alanyaspor, Serdar Dursun ile Anlaştı

Alanyaspor, Serdar Dursun'u Kadrosuna Dahil Etti

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun ile anlaştığını açıkladı. Turuncu-yeşilli ekip, Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza Töreni ve İlk Açıklamalar

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Serdar Dursun, Alanyaspor’un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Dursun, "Bu camiada gollerimle çıkış yakalamak istiyorum. İnşallah gollerimle takıma katkı sağlarım. Sahada her an savaşmak ve oynamak istiyorum," ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Destek Mesajı

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Serdar Dursun’u anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe’de kendini kanıtlamış bir futbolcu. Milli Takımımızda da 10 maçta 7 gol attı. Bu hiç kolay değil. Ailemize katılan Serdar Dursun'a canı gönülden inanan birisiyim. İyi işler başaracağına, takımı sahipleneceğine ve ağabeylik yapacağına inanıyorum," dedi.

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını...

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Serdar Dursun (solda) ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını...

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu. Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Serdar Dursun (solda) ve kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu (sağda) yer aldı.

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