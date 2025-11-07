Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 12. hafta deplasmanında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı; üç oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:57
Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma hareketleriyle başlayıp taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlıklar kadroyu etkiliyor

Corendon Alanyaspor’da sakatlıkları devam eden Güven Yalçın, Mounie ve Buluthan Bulut Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12’İNCİ HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR...

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12’İNCİ HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

CORENDON ALANYASPOR TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12’İNCİ HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TRABZONSPOR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Antalya'ya Ulaştı: Antalyaspor Maçı Öncesi Önemli Eksikler
2
Bodrum FK 5-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 13. Hafta
3
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
4
Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5
Sivasspor Manisa FK Maçına Hazır — 8 Kasım'da 4 Eylül'de
6
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 2-1 Vanspor FK — Anziani ve Camara golleri
7
ASKİ Spor Kulübü Wuxi'de 2 Altın 1 Gümüş Madalya Kazandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı