Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alanyaspor, Trabzonspor deplasmanına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirildi. Çalışma ısınma hareketleriyle başlayıp taktik çalışmayla sona erdi.
Sakatlıklar kadroyu etkiliyor
Corendon Alanyaspor’da sakatlıkları devam eden Güven Yalçın, Mounie ve Buluthan Bulut Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
