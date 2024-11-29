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Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve idmanda taktik çalışmalarına odaklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:00
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde karşılaşacak. Takım, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

İdman Detayları

Futbolcular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmalarıyla devam etti.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Alanyaspor, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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