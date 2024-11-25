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Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile 30 Kasım'daki maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:54
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maç öncesi hazırlıklarına hız verdi.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde bir antrenman gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan top kapma çalışmasıyla devam etti.

Akdeniz ekibi, idmanın sonunda yaptıkları taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.

Maç Detayları

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor ile 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da GainPark Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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