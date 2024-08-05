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Alanyaspor'un Eyüpspor Maçına Hazırlıkları Başladı

Alanyaspor, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlanmak için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:49
Alanyaspor'un Eyüpspor Maçına Hazırlıkları Başladı

Alanyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, evinde karşılaşacağı İkas Eyüpspor maçı için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Yoğun Antrenman Süreci

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman gerçekleştiriyorlar. Antrenmanlar, ısınma hareketleri ile başlarken, sonrasında top kapma çalışmaları yapıldı.

Maç Tarihi ve Saati

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Oba Stadı'nda Eyüpspor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını başladı.

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