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Alanyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, yeni sezon kampını Topuk Yaylası'nda yoğun antrenmanlarla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:48
Alanyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, çift idman yaparak hazırlıklarına hızla devam ediyor.

Çift İdman ve Taktik Çalışmalar

Turuncu-yeşilli ekip, antrenmanların büyük bir kısmında taktik çalışmalara odaklandı. Akşam antrenmanını yoğun sis altında gerçekleştiren Alanyaspor, oyuncularının performansını artırmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor, yarın sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı çift idmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.

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