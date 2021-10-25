Alanyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taraftarlardan istifa sesleri!

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor derbisinden 3-1’lik yenilgi ile ayrılan, bugün de Alanyaspor karşısında kendi sahasına karşılaşmayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, 2 haftada toplamda 6 puan kaybetmiş oldu. Alanyaspor karşılaşması sonrasında takımlarının yaşadığı kaybı hazmedemeyen taraftarların yönetime tepkileri ise oldukça sert oldu.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Ülker Stadyumu tribünlerinden, Fenerbahçe Başkan'a ve yönetimeçağrılar yükselirken futbolcular yuhalandı. Taraftarlar, soyunma odasına giden sarı-lacivertli oyuncuları ıslıklayarak protesto ederken, yönetime de istifa çağrısında bulundu.

Soyunma odası öncesi tribünlere gitmek isteyen oyuncular taraftarların büyük tepkisiyle karşılaştı ve taraftarların 'Formayı çıkarıp, buradan gidin' şeklindeki sloganları ile karşı karşıya kaldılar. Yaşananların bu gelişmeler sonrasında sarı-lacivertli takım soyunma doğru ilerlemeye devam etti.