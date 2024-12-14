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ALG Spor, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

ALG Spor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:31
ALG Spor, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Sürpriz Sonuç

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ALG Spor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçta 2-1'lik üstünlükle sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın Detayları

Gaziantep Batur Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, ev sahibi ekip ALG Spor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkileyici oyununu sürdüren ALG Spor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte ALG Spor, ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Galatasaray için moralsiz bir hafta daha geride kalmış oldu.

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