ALG Spor Yeni Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başlıyor

ALG Spor, Şampiyonluk İçin Hazır

Mehmet Akif Parlak - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden ALG Spor, 2024-2025 sezonuna galibiyetle başlamayı ve sezonu şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Hilmi Bugüner Açıklamalarda Bulundu

Teknik direktör Hilmi Bugüner, takımın hedefinin sadece şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bu yarışın içinde son ana kadar kalıp ipi göğüslemek istiyoruz," dedi. Ayrıca, özel olarak yapılan hazırlıkların ve transferlerin hedefe ulaşma konusunda kendilerine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Damla Bozyel’den Kayıtlara Geçen Sözler

Takımın stoperlerinden Damla Bozyel, geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "Yeni bir takımız ve sezonu diğer takımlara göre erken açtık," ifadelerini kullandı. Takım olarak daha topa hakim, etkili bir oyun sergilemek istediklerini ve bunun ilk maçta kendini göstereceğini ifade etti.

ALG Spor, 2024-2025 sezonunun ilk maçında, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyon takımlarından ALG Spor, yeni sezona galibiyetle başlamaya ve şampiyon bitirmeye kenetlendi.