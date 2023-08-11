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Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu: Yeni sezonda orada olacak

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Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu: Yeni sezonda orada olacak
Takımların transfer yarışları hızla devam ederken Ali Akman'ın yeni adresi de açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyük takımlar genç yıldızları kadrolarına dahil etmek için yarışlarını sürdürüyor. Ali Akmanla ilgili son karar verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİ AKMAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman 16 lig maçına çıktı ancak gol atamadı. Bursaspor alt yapısında yetiştiği bilinen Ali Akman futbol kariyerinde NEC Nijmegen ve Göztepe takımlarında yer aldı. 

ali akman'ın yeni takımı belli oldu

Eintracht Frankfurt tarafından yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki genç oyuncu Belçika 2. Lig takımı olan FCV Dender EH takımına transfer oldu. Ali Akman'ın piyasa değeri ise güncel olarak 650 bin Euro. 

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