Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakacağını açıkladı

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SON DAKİKA: FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ BIRAKIYOR! RESMEN AÇIKLADI: HAZİRANDA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönem aday olmayacağını açıkladı. Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe Kulübü Yüksek Kurulu'nun (YDK) olağan toplantısı şubat ayında gerçekleşti. Faruk Ilgaz tesislerinde yapılan toplantıya, F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Kurul Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. Üyelerin konuşmalarının ardından F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

"YIPRANACAĞIZ, KIZACAĞIZ..."

Takımının dün geceye kadar lider olduğunu, 1 maç deplasmanda ikinci sırada yer aldığını belirten Koç, şöyle konuştu: "Mücadele ettiğimiz her kulvarda kuvvetli bir inanç ve disiplinle yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 23 hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanına ulaştığımız sezonu yaşıyoruz. 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi dahil olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olduk. Bizden sonra Bayer Leverkusen geliyor. Bunun gibi çok istatistik var. Sadece bu iki istatistik bile takımımızın hedefine büyük bir inançla yürüdüğünün kanıtıdır. İsmail Kartal hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İsmail hocamız üçüncü dönemini yaşıyor. Şu ana kadar tam 103 maça çıkmış. Puan ortalaması 2.27. Bu işi bilenler, bu puan ortalamasının ne kadar iyi olduğunu bilirler. Bu sezonki puan ortalaması 2.33. Böylesine bir tablo varken bizi endişelendiren bir konuya değinmek istiyorum. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette ya da geç gelen galibiyet golünde, camiamızın kırılgan olması hepimizi derinden etkiliyor. Tarihimizin en yüksek puanına ulaştığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, 10 yılın baskısı, gerginliği ve kırılganlığının konusu. Şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır, özellikle de söz konusu Fenerbahçe'yse. Bu yolda üzüleceğiz, yıpranacağız, kızacağız, kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun inanmaktan ve desteklemekten vazgeçmemeliyiz" dedi.