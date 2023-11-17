Ali Koç kesenin ağzını açtı: O ismi almak için 79 milyon euroyu gözden çıkardı

Sezon başında çıktığı 19 maçta 19 yapmasına rağmen son üç maçını kazanamayan Fenerbahce, kış transfer döneminde kadrosunu yıldız oyuncularla doldurmaya kararlı. 2013/2014 sezonundan bu yana şampiyonluk arzusunda olan sarı-lacivertli ekibin, bu sezon da mutlu sona ulaşarak galibiyet hasretini gidermeyi hedefliyor. Kanaryalar bu hedefe ulaşmak için 79 milyon euro gibi bir rakamla transfer operasyonuna yönlik düğmeye bastığı öğrenildi.

Yaz transfer sürecinde Fred, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder ile birlikte Sebastian Szymanski gibi yıldız futbolcularla sözleşme imzalayan Fenerbahçe, son yılların en başarılı transfer sezonunu yaşadı. Sarı lacivertli ekip kış transfer sezonunda kadrosunu yıldız oyuncularla doldurmaya çalışacak.

"Kanaryalar 79 milyon euro değerlşnde transfer için düğmeye bastı"

26 yıl aranın ardından ilk kez evinde Trabzonspor'a mağlup olan F.Bahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında da Ludogorets'e yenildi ve 12. haftada Adana Demirspor ile evinde 0-0 berabere kaldıktan sonra hayal kırıklığı yaşadı.





Milli devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetiminde oynamaya devam edecek olan Fenerbahçe'nin, devre arasında da kadrosunu güçlendirme planları var. İsmail Kartal ve Ali Koç arasındaki görüşmelerde 3 transfere karar verildi. Kanaryalar, kadrosuna üç yıldız eklemek için devre arası harekete geçti.

Savunma, orta saha, hücum hattını güçlendirme kararı alan Fenerbahçe, oyuncu isimlerine de karar verdi. Kanaryalar, ilk olarak Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Scott McKenna'yı savunma pozisyonuna aday gösterdi. McKenna, F.Bahçe'ye transfer olması halinde, 1907'de kurulan sarı-lacivertli takımın tarihinde ilk İskoç futbolcu olacak. 27 yaşındaki defans oyuncusuna şu ana kadar 3 milyon euroluk bonservis bedeli ödendiği ancak şu anki piyasa değeri 10 milyon euro olduğu bilgisine ulaşıldı.





Sarı-lacivertli takım, Fred'in kadrosuna üst düzey oyuncular getirmek istiyor ve orta saha pozisyonuna yönelik AC Milan oyuncusu Rade Krunic'i arıyor. Yaz transfer sürecinde Milan'ın kapısını çalan Fenerbahce, şimdi işi bitirmenin peşinde.

Bosnalı yıldıza şu ana kadar 8 milyon euro bonservis bedeli ödendi ve şu anki piyasa değeri ise tam 0 milyon euro. Hücum hattında bir yıldız bulunan Fenerbahçe, golcü listesine bir yıldız daha eklemek istiyor. Kanaryalar, Brezilyalı yıldız oyuncu Lucas Moura'yı da aday listesine ekledi.





31 yaşındaki futbol yıldızına şu ana kadar 68 milyon euro bonservis bedeli ödendi, şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro. Kanarya Adaları'nın yakın zamanda bu üç transferle ilgili resmi hamleler yapması bekleniyor.