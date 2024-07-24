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Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Yeniden Seçildi

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık görevine yeniden getirildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:37
Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Yeni Dönem Başkanı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2023 yılı itibarıyla Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçildi. Bu önemli gelişme, Koç'un spor dünyasındaki etkisini ve liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Başkanlık Döneminin Hedefleri

Ali Koç, kulüpler arasındaki iş birliğini artırmak ve sporun geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışacak. Önümüzdeki dönemde, Türk sporunun daha da ilerlemesi için önemli adımlar atılması bekleniyor.

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