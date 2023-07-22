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  3. Ali Koç o isim için yola çıktı: Fransa'dan İstanbul'a getiriyor

Ali Koç o isim için yola çıktı: Fransa'dan İstanbul'a getiriyor

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Ali Koç o isim için yola çıktı: Fransa'dan İstanbul'a getiriyor
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, hücum rotasyonu için yeni bir isim üzerinde anlaştı. Fenerbahçe, Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'nin görüşmelerini neredeyse tamamladı ve her konuda anlaşarak yeni transfere imza attı.

Fenerbahçe, transfer dönemi içerisinde Edin Dzeko ve Ryan Kent'in anlaşmalarını tamamlarken Dusan Tadic ie Rodrigo Bekao'nun sözleşmelerini imzaladı. Alınan yeni yıldız oyuncularla hem La Liga'da hem de Avrupa'da oldukça iddialı bir kadro kurma çabalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni rotasının Fransa olduğu öğrenildi.

Ali Koç o isim için yola çıktı

Fenerbahçe, Wilfried Zaha ile sözleşme imzalamaya devam etti ve Lyon'da oynayan n Karl Toko Ekambi ile forvet rotasyonunu artırdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bulunan Ali Koç, son transfer sorununun çözüldüğünü teyit etmek için oyuncu ve kulübüyle görüştü.

Karl Toko Ekambi

Karl Toko Ekambi geçen sezon çıktığı 38 maçta dokuz gol atıp dört de asist yaptı. Kamerun takımında 55 kez forma giyen Ekambi, burada 13 gol kaydetti.

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