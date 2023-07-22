Ali Koç o isim için yola çıktı: Fransa'dan İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, transfer dönemi içerisinde Edin Dzeko ve Ryan Kent'in anlaşmalarını tamamlarken Dusan Tadic ie Rodrigo Bekao'nun sözleşmelerini imzaladı. Alınan yeni yıldız oyuncularla hem La Liga'da hem de Avrupa'da oldukça iddialı bir kadro kurma çabalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni rotasının Fransa olduğu öğrenildi.





Fenerbahçe, Wilfried Zaha ile sözleşme imzalamaya devam etti ve Lyon'da oynayan n Karl Toko Ekambi ile forvet rotasyonunu artırdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bulunan Ali Koç, son transfer sorununun çözüldüğünü teyit etmek için oyuncu ve kulübüyle görüştü.





Karl Toko Ekambi geçen sezon çıktığı 38 maçta dokuz gol atıp dört de asist yaptı. Kamerun takımında 55 kez forma giyen Ekambi, burada 13 gol kaydetti.