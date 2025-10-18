Ali Koç'tan Çağrı: Sadettin Saran Yönetimine Tam Destek

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Ali Koç, yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olma çağrısı yaptı ve kendi döneminde üyelerin katkılarına teşekkür etti.

Demokrasi vurgusu ve teşekkür

Koç, sözlerine üyelerin desteği için teşekkür ederek başladı ve seçim sürecini övdü. Üyelerle taraftar olarak karşısına çıktığını ifade eden Koç, "Öncelikle seçim sonuçlarının camia için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bence bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar ne kadar yakın olsa da örnek olacak bir seçim yaptık. Ben de Sayın Başkan (Şekip Mosturoğlu) gibi emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü seçimli genel kurulumuz çok iyi yönetildi. Her daim yolumuz diyorum çünkü hepimiz aynı gemideyiz, yolumuz açık şansımız bol olsun." dedi.

Yeni yönetime destek çağrısı

Koç, "Bizim şu anki görevimiz artık yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna destek olmak, geleceğin ışığını büyütmektir. Yeni bir dönem başladı. Hepimize düşen görev yeni yönetime alan açmak, geçmiş kazanımları büyütmek. Camia olarak yeni yönetim etrafında kenetlenmeliyiz." sözleriyle birlik çağrısını yineledi. Ayrıca Murat Bey (Salar) tarafından açıklanan maddelerin önemine dikkat çekti; bu maddelerin kabul edilmemesinin kulübün faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı ve onaylanması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Maddelerin onaylanmaması ve lobi iddiası

Onaylanmayan maddelerle ilgili değerlendirirken Koç, "Buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Kazanmamız halinde bizim yönetimimizi kilitlemek için yapılan bir lobi çalışmasıydı. Kulüp siyasetimizin Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verebileceğini gördük." ifadelerini kullandı. Koç, 2013'ten beri genel kurullarda onaylanan benzer maddelerin 8. genel kurulda geçmediğini, bunun mali bağımsızlık ve nakit akışı riskine yol açtığını belirtti ve lobinin kongre üyelerini karıştırdığını söyledi.

4,8 hisse ve mali dönem değerlendirmesi

Koç, dönemlerinde yapılan işlemlerle ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Bizim kasım ayında yapacağımız sermaye artışıyla hatırı sayılır bir para kulübümüze girecekti. İnşallah haftaya tamamlanacak. 4.8 konusunda öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki bunu ben almışım ya da gizli saklı iş yapılmış gibi. City Bank ile yapılmış bir operasyondur altında bir şey aramak bana göre art niyettir. 2024 şubat ayında halka arzımızdan sonra dönem yönetimi 2013 ve 2016 olmak üzere yüzde 17.53 hisse satmıştır. O zaman camiamızda yaprak kımıldamamıştır. Bu kaynak da banka borçları ve futbolcu maaşları için kullanılmış. Ne hikmetse 4.8'i satınca yaygara kopartılmıştır, bunu koparanlar da malumunuzdur. Zararın neresinden dönersek dönelim kardır. Gelin Fenerbahçe'nin geleceğini konuşalım. Bu maddeler gelecek için çok önemlidir."

Kapanış: Birlik ve şampiyonluk hedefi

Konuşmasını, mali yönetimin devam etmesi ve birlik çağrısıyla tamamlayan Koç, "Üzerimize düşeni yapmalı ve el birliğiyle hareket etmeliyiz. Artık kulübümüzün enerjisini, borç yapılandırmaya değil şampiyonluğa harcayalım ve hepimizin beklediği şampiyonluğu yaşayalım." dedi. Yeni yönetim için destek vereceklerini belirten Koç, "Yeni yönetimimize başarılar diliyorum. Şansları bol olsun, Allah yollarını açık etsin. Artık bu siyaseti geriye bırakalım. Yıkıcı, yıpratıcı siyaset bizlere zarar veriyor. Lütfen artık enerjimizi birlik ve beraberliğe, rakiplerle mücadeleye, haksızlıklarla mücadeleye harcayalım." ifadeleriyle sözlerini bitirdi.

