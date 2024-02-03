Ali Koç'tan şoke eden karar: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında, haziran ayındaki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını ve görevi bırakacağını açıkladı. Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin başkanlığını 2018'den bu yana yürüten Koç, futbol takımıyla 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.





Ali Koç ayrıca, başkan adayı Sadettin Saran'a destek verdiğini ve kendisine yapılan eleştirilere karşı çıktığını belirtti. Haziran ayına kadar seçim sürecinde daha fazla adayın çıkmasını beklediklerini söyledi. Koç, "Sadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır" dedi.