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Ali Yiğit Saygılıgil Türkiye Kürek Milli Takımı'nın Yeni Antrenörü

Türkiye Kürek Milli Takımı'nın yeni antrenörü Ali Yiğit Saygılıgil olarak atandı. Başarılar temennisinde bulunuldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:14
Ali Yiğit Saygılıgil Türkiye Kürek Milli Takımı'nın Yeni Antrenörü

Ali Yiğit Saygılıgil, Türkiye Kürek Milli Takımı'nın Antrenörü Oluyor

Türkiye Kürek Milli Takımı'nın antrenörlük görevine Ali Yiğit Saygılıgil atandı. Bu karar, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından resmen açıklandı.

Federasyonun Açıklamaları

Federasyon, yaptığı duyuruda, "Ali Yiğit Saygılıgil, Türkiye Kürek Milli Takımı antrenörlüğü için atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz ve beraberce nice başarılara imza atacağımız bir dönem olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceki Antrenörle Yollar Ayrıldı

Federasyon, daha önce yaptığı bir açıklamada, milli takım antrenörü Sonat Doğan ile yolların ayrıldığını duyurarak, yeni bir başlangıç için hazırlıkların sürdüğünü belirtmişti.

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