Aliağa Petkim, Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Netanel Holon'u Zorla Geçti

Aliağa Petkim, Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki ilk maçında Aliağa Petkimspor, İsrail temsilcisi Hapoel Netanel Holon ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda ev sahibi takım, rakibini 82-81’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Kritik Anları

Her iki takımın da sıkı bir mücadele gösterdiği karşılaşmada, galibiyetin son anlara kadar belirsizliğini koruması izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.

Aliağa Petkim, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuğuna önemli bir başlangıç yapmış oldu.