Aliağa Petkimspor 90-86 Mersinspor | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında sahasında Mersinspor'u 90-86 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 20:26
Maç Sonucu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, Aliağa Petkimspor sahasında Mersinspor'u 90-86 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Skor: Aliağa Petkimspor 90 - 86 Mersinspor

Ev sahibi: Aliağa Petkimspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor ile Mersin Spor, ENKA...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor ile Mersin Spor, ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Aliağa Petkimspor'dan Troy Selim Şav (15) ve Philip Alexander Scrubb (23) ile Mersin Spor'dan Anthony Dewayne Cowan (7) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor ile Mersin Spor, ENKA...

