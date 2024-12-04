Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Play-In Oynamayı Garantiledi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Başarı Elde Etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçlar öncesinde play-in'e kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, 90-63'lük skorla Polonya ekibi King Szczecin'i yenerek önemli bir adım attı. Başantrenör Burak Gören, Avrupa kupalarındaki ilk sezonlarında son 16 turuna yükselme yolunda play-in oynayacakları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

B Grubu'nda Play-In Süreci

B Grubu'nda lider takım doğrudan son 16 turuna geçerken, lideri takip eden iki takım play-in oynayacak. Aliağa Petkimspor'un başarılı performansıyla birlikte, Belçika'dan Filou Oostende de son 16 turuna katılmayı başardı. Play-in'de B Grubu 2.si, A Grubu 3.sü ile; B Grubu 3.sü ise A Grubu 2.si ile karşılaşacak. Gruplarında 2. sırayı alacak takımlar saha avantajı elde ederken, 2 galibiyet alan ekip son 16 turuna yükselecek.

Burak Gören'in Açıklamaları

Başantrenör Burak Gören, zorlu bir fikstür sürecini geride bıraktıklarını belirterek, "Kasım ayında Unicaja maçları dışında Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde üst üste 3 müsabakayı kaybettik. Bu kayıpların takım üzerindeki etkisi büyüktü," şeklinde konuştu. King Szczecin karşısında gösterdikleri birlikteliği ve mücadele ruhunu öne çıkaran Gören, "Bu tip galibiyetlere tekrar ivmelenme adına çok ihtiyacımız var. Kulüp tarihi açısından önemli bir sonuç aldık. Elemelerden başladığımız Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Unicaja hariç tüm maçları kazanarak play-in oynama hakkı kazandık. Bundan dolayı mutluyuz," ifadelerini kullandı.

17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçıyla birlikte grup sıralaması netleşecek.