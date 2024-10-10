Aliağa Petkimspor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tüm Takipçilerini Gururlandırıyor

Aliağa Petkimspor'un Başarısı Devam Ediyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ikinci maçını kazanan Aliağa Petkimspor, Filou Oostende karşısında 77-74'lük skorla galip geldi. Başantrenör Burak Gören, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyum. Bu, bizim adımıza büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Son Dönemcilikteki Mücadele

Gören, karşılaşmanın evlerinde oynadıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu vurgulayarak, "Karşılaşmanın son bölümünde 6 sayı geriye düştük ama tekrar toparlanmayı başardık. Rakibimiz iyi bir basketbol oynuyor, bu kadar disiplinli bir takımı yenmek kolay değil. Savunmaları çok etkiliydi," dedi.

Müsabaka İçindeki Zorluklar

Filou Oostende ile oynanan maçta skorun 11 defa eşitlendiğini ve 12 kez el değiştirdiğini belirten Gören, "Çok yeni bir kulüp olarak adım adım büyüyoruz ve hedeflerimiz var. Bu başarılar bizim için önemli," dedi. Ayrıca taraftarların sağladığı destek için de teşekkür etti.

B Grubu Durumu ve Gelecek Maç

Aliağa Petkimspor, B Grubu'nda averajla ikinci sırada yer alıyor ve gelecek maçında 23 Ekim Çarşamba günü Unicaja ile karşı karşıya gelecek.