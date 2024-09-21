Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Katılmayı Başardı

Aliağa Petkimspor, Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasının finalinde İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Yunan ekibi PAOK mateco ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Aliağa, rakibini 79-69'luk skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Son Çeyrekteki Yükseliş

Antalya'da düzenlenen turnuvada, Aliağa Petkimspor ilk yarıyı 30-29 geride kapatsa da, son çeyrekteki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçirip, galibiyeti elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Bu zaferle birlikte Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon mücadele etme hakkı kazandı. İlgili turnuvada Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket takımları doğrudan normal sezonda mücadele edecek. Aliağa, B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) takımlarıyla karşılaşacak.