Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Aliağa Petkimspor, Bryson Williams ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Bryson Williams'ı kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:37
Aliağa Petkimspor, Bryson Williams ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor'dan Yeni Transfer

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfer gerçekleştirerek ABD'li oyuncu Bryson Williams ile anlaştı.

Başarılı Performansıyla Dikkat Çekti

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezonda Kanada'nın Saskatchewan Rattlers takımının formasıyla 16,8 sayı ve 9,7 ribaunt ortalaması tutturmayı başaran uzun forvet Bryson Williams, hedeflerimize ulaşmak için aramıza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!