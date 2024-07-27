Aliağa Petkimspor, Bryson Williams ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor'dan Yeni Transfer

Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfer gerçekleştirerek ABD'li oyuncu Bryson Williams ile anlaştı.

Başarılı Performansıyla Dikkat Çekti

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezonda Kanada'nın Saskatchewan Rattlers takımının formasıyla 16,8 sayı ve 9,7 ribaunt ortalaması tutturmayı başaran uzun forvet Bryson Williams, hedeflerimize ulaşmak için aramıza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.