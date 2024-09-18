Aliağa Petkimspor, Cholet ile Yarı Finalde Kapışacak

Aliağa Petkimspor'un Büyük Mücadelesi
Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fransa'nın Cholet Basket takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 21.30'da başlayacak.
Elemelerde İlk Maçın Kazananı
Normal sezon için mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemelerin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch'u 92-72'lik bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
Yarı Finaldeki Rakip
Aliağa'nın rakibi Cholet Basket, Fransa'nın önde gelen basketbol takımlarından biri. Yarınki maçlarını kazanmaları durumunda, 21 Eylül Cumartesi günü PAOK mateco (Yunanistan) ve CSM CSU Oradea (Romanya) arasındaki mücadelenin galibi ile finalde karşılaşacaklar.
Yarınki Program
Bugün çeyrek final karşılaşmaları devam ederken, yarınki yarı final mücadelesinin programı şu şekilde:
- 14.00: Benfica (Portekiz) - Rilski Sportist (Bulgaristan)
- 16.30: Fribourg Olympic (İsviçre) - Norrkoping Dolphins (İsveç)
- 18.00: PAOK mateco (Yunanistan) - CSM CSU Oradea (Romanya)
- 21.30: Cholet Basket (Fransa) - Aliağa Petkimspor