Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov’u 97-73 Yenerek FIBA Europe Cup’ta Güç Gösterdi

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında CSM Corona Brasov'u 97-73 mağlup etti; güçlü hücum performansı galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 22:47
FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Bra?ov’u 97-73 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Salon: Brasov, Popescu Colibasi

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

Takım Kadroları ve Skor Dağılımı

CSM Corona Brasov: Tutu 19, Fofana 14, Johnson 13, Maciuca 7, Shephard 6, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Ghiran 1, Petica, Jurca, Nikolic
Başantrenör: Florin Nini

Aliağa Petkimspor: Franke 20, Sajus 16, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum 7, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav 4, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyucaylı
Başantrenör: Özhan Çıvgın

Periyot Skorları

1. Periyot: 28-35 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 44-51 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 52-78 (Aliağa Petkimspor lehine)

Aliağa Petkimspor, özellikle hücumda etkili performans göstererek deplasmanda önemli bir galibiyet aldı ve FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki iddiasını sürdürdü.

