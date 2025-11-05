Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov’u 97-73 Yenerek FIBA Europe Cup’ta Güç Gösterdi

FIBA Europe Cup C Grubu: CSM Corona Brasov 73 - Aliağa Petkimspor 97
FIBA Europe Cup C Grubu 4. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Romanya ekibi CSM Corona Bra?ov’u 97-73 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Salon: Brasov, Popescu Colibasi
Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
Takım Kadroları ve Skor Dağılımı
CSM Corona Brasov: Tutu 19, Fofana 14, Johnson 13, Maciuca 7, Shephard 6, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Ghiran 1, Petica, Jurca, Nikolic
Başantrenör: Florin Nini
Aliağa Petkimspor: Franke 20, Sajus 16, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Blumbergs 9, Mustafa Kurtuldum 7, Yunus Sonsırma 5, Troy Selim Sav 4, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyucaylı
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Periyot Skorları
1. Periyot: 28-35 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 44-51 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 52-78 (Aliağa Petkimspor lehine)
Aliağa Petkimspor, özellikle hücumda etkili performans göstererek deplasmanda önemli bir galibiyet aldı ve FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki iddiasını sürdürdü.
FIBA AVRUPA KUPASI: CSM CORONA BRASOV: 73 - ALİAĞA PETKİMSPOR: 97