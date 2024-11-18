DOLAR
34,53 -0,26%
EURO
36,51 -0,62%
ALTIN
2.871,87 -1,21%
BITCOIN
3.176.612,45 -2,65%

Aliağa Petkimspor Damyean Dotson'u Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson transferiyle kadrosunu güçlendirdi. NBA deneyimi olan şutör forvet, hedeflerine ulaşmak için takıma katıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:47
Aliağa Petkimspor Damyean Dotson'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama ile Dotson'un, NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giydiği bilgisi verildi. Şutör forvet pozisyonunda görev yapacak olan Dotson, takım ile birlikte hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

Son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen Damyean Dotson, 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol ekiplerinde de mücadele etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Futbol Takımı, Karadağ Maçına Hazır!
2
Mersin'de 8. Uluslararası Satranç Turnuvası Sona Erdi
3
A Milli Takım 637. Maçına Çıkıyor: Karadağ Turu Bekleniyor
4
Türk Basketbol Takımları Avrupa'da 7 Maçla Sahne Alıyor
5
20 Yaş Altı Milli Takım, Almanya ile Kritik Maça Çıkıyor
6
Aliağa Petkimspor Damyean Dotson'u Transfer Etti
7
A Milli Takım, A Ligi Hedefiyle Karadağ ile Karşılaşıyor

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı