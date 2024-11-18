Aliağa Petkimspor Damyean Dotson'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama ile Dotson'un, NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giydiği bilgisi verildi. Şutör forvet pozisyonunda görev yapacak olan Dotson, takım ile birlikte hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

Son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen Damyean Dotson, 2022-2023 sezonunda Gaziantep Basketbol ekiplerinde de mücadele etmişti.

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