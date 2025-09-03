Aliağa Petkimspor, Daniel Utomi'yi Resmen Kadrosuna Kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi transferini açıkladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aliağa'mıza hoş geldin Daniel Utomi. Geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden PBC Astana formasıyla 14.5 sayı, 3.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden kısa forvet Daniel Utomi, yeni sezonda birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı."
Kulübün resmi duyurusuyla açıklanan transfer, Aliağa Petkimspor kadrosuna önemli bir takviye yapıldığını gösteriyor.