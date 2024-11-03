Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Şok Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko İlk Yenilgisini Aldı

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini deneyimlemiş oldu. Fenerbahçe Beko, sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle dikkat çekse de bu maçta beklenmedik bir sonla karşı karşıya kaldı.

Aliağa Petkimspor Üçüncü Galibiyetini Elde Etti

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle beraber ligdeki üçüncü zaferine ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Takımın performansı, taraftarlarında büyük bir sevinç yarattı.