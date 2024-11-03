DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.333.298,6 2,15%

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu 75-66 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 20:38
Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Şok Sonuç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Beko İlk Yenilgisini Aldı

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini deneyimlemiş oldu. Fenerbahçe Beko, sezon boyunca gösterdiği mücadeleyle dikkat çekse de bu maçta beklenmedik bir sonla karşı karşıya kaldı.

Aliağa Petkimspor Üçüncü Galibiyetini Elde Etti

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, bu galibiyetle beraber ligdeki üçüncü zaferine ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Takımın performansı, taraftarlarında büyük bir sevinç yarattı.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Alagöz Holding Iğdır FK, MKE Ankaragücü'nü Geride Bıraktı
2
Brezilya Grand Prix'sinde Verstappen Zaferi
3
Fenerbahçe, Trabzonspor'u Deplasmanda 3-2 Yenerek Üst Üste Galibiyetine Devam Etti
4
Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
5
Korumalı Futbol Milli Takımı İrlanda'yı Farkla Geçti
6
Erkan Yalçın Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığında Yeniden Göreve Geldi
7
Beşiktaş Avrupa'da Yenilgi Yaşadı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor