Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Oradea'yı 84-73 Yendi
Maç Özeti
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini 84-73 mağlup etti.
İzmir temsilcisi, içerde oynadığı 2 maçı da kazanırken 1 deplasman karşılaşmasında yenildi.
Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya temsilcisi CSM Oradea'yla İzmir'deki ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Aliağa Petkimspor oyuncuları galibiyet sonrası sevinç yaşadı.