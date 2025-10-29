Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Oradea'yı 84-73 Yendi

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. haftasında sahasında CSM CSU Raiffeisen Oradea'yı 84-73 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 20:15
Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Oradea'yı 84-73 Yendi

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Oradea'yı 84-73 Yendi

Maç Özeti

FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini 84-73 mağlup etti.

İzmir temsilcisi, içerde oynadığı 2 maçı da kazanırken 1 deplasman karşılaşmasında yenildi.

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya temsilcisi...

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya temsilcisi CSM Oradea'yla İzmir'deki ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Aliağa Petkimspor oyuncuları galibiyet sonrası sevinç yaşadı.

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya temsilcisi...

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Oradea'yı 84-73 Yendi
2
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde: İmza Töreni, Doğum Günü Kutlaması ve İlk İdman
3
Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Ankara Keçiörengücü Yalçın Koşukavak'la Anlaştı
5
Ayşen Taşkın'ın Hedefi: Riyad 2025'ten Altın Madalya
6
Dünya Tekvando Şampiyonası: Yusuf Badem Çeyrek Finalde Elendi, Şevval Çakal Üçüncü Turda Veda
7
Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başlıyor

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar