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Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 83-82 ile Geçti

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı son saniyelerdeki çekişmeli maçta 83-82 yendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:12
Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 83-82 ile Geçti

Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı Zorla Yenmeyi Başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'yı 83-82 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşıyaka İyi Başladı, Aliağa Sonunda Üstün Geldi

Müsabakaya hızlı başlayan Karşıyaka, 6. dakikayı 12-9 önde kapattı. Ancak Aliağa Petkimspor, 9-0'lık bir seri yakalayarak skoru 18-12'ye getirdi ve dönemi 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Dotson, Russell ve Van Beck'in katkılarıyla farkı 16 sayıya (33-17) çıkartan ev sahibi, 15. dakikayı 36-24 önde geçti.

Karşıyaka, 2 sayı şansı bulduğu dönemde arka arkaya 16 sayı bularak 40-38 öne geçerek soyunma odasına bu skorla gitti.

Çekişmeli Üçüncü ve Son Çeyrek

Üçüncü çeyreğe 48-42 önde başlayan Karşıyaka'ya, Aliağa Petkimspor 11-0'lık bir seri ile yanıt vererek 26. dakikada Troy Selim Şav'ın 3 sayılık basketi ile 53-48 öne geçti. Karşıyaka'nın 53-53'lük eşitliği yakalamasıyla birlikte bu çeyrek 64-64 berabere tamamlandı.

Son çeyrek oldukça çekişmeli geçerken, Aliağa Petkimspor maçı 83-82 kazanarak önemli bir zafere imza attı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka...

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Aliağa Petkimspor'dan Jaime Echenique (26) ile Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) mücadele etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka...

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında iki İzmir ekibi Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka ENKA Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Aliağa Petkimspor'dan Jaime Echenique (26) ile Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele (16) mücadele etti.

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