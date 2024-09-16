Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Elemelerine Antalya'da Başlıyor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi Elemelerine Hazır

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemeleri, yarın Antalya'da start alacak. Bu elemeler, normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği 24 ekipten oluşan bir turnuvadır.

Turnuvanın Detayları

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada 4 grup oluşturulmuş olup, her grup 6 takımdan oluşmaktadır. Müsabakalar sonucunda gruplarından birer takım, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Eleme sistemi ile oynanacak bu organizasyonda, gruplarında ikişer takım doğrudan yarı finale geçme hakkına sahip olacak.

Aliağa Petkimspor'un Mücadelesi

İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket gibi takımların yer aldığı organizasyona dikkat çeken bir performansla katılacak. İlk karşılaşmasında yarın saat 21.30'da Hollanda’dan Heroes den Bosch ile mücadele edecek.

Eğer Aliağa Petkimspor, rakibini yenmeyi başarırsa yarı finalde 19 Eylül Perşembe günü Fransız ekibi Cholet Basket ile karşılaşacak. Bu turu da geçerse 21 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi ve Alternatif Rota

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile mücadele edecek. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri durumunda FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda yoluna devam edecek.

Turnuva Programı

Organizasyonda ilk 2 günün maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

14.00 Rilski Sportist (Bulgaristan) - Nokia (Finlandiya)

16.30 Sabah (Azerbaycan) - Norrkoping Dolphins (İsveç)

18.00 Caledonia Gladiators (Büyük Britanya) - CSM CSU Oradea (Romanya)

21.30 Aliağa Petkimspor - Heroes den Bosch (Hollanda)