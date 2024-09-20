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Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Final Maçına Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Yunan ekibi PAOK mateco'yu yenerek Şampiyonlar Ligi'nde yer alma şansı yakalamak istiyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:48
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Final Maçına Çıkıyor

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ne Bir Adım Uzakta

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aliağa Petkimspor, yarın Yunan ekibi PAOK mateco ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmayı hedefliyor.

Elemelerde Elde Edilen Başarılar

Aliağa Petkimspor, Antalya'da düzenlenen elemelerde sırasıyla Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch’u 92-72 ve Fransız ekibi Cholet Basket’i 76-70 mağlup ederek finale yükseldi. Bu başarı, ekibin Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olma arzusu için büyük bir adım oldu.

Rakamlar ve İstatistikler

Final maçı, yarın saat 21.30'da başlayacak. Aliağa Petkimspor, PAOK mateco'yu yenerse B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile mücadele edecek. Aksi takdirde ise FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda yer alacak.

Diğer Elemeler

Yarınki diğer önemli mücadelede ise Benfica (Portekiz) ile Fribourg Olympic (İsviçre) saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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