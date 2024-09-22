DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.145.458,13 0,33%

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Temsilcisi Olacak

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi elemlerinde başarılı sonuçlar alarak normal sezonda mücadele edecek 4. Türk takımı oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 10:05
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Temsilcisi Olacak

Aliağa Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi Yolculuğu

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği üstün performansla adını Avrupa'nın en prestijli kupalarından birine yazdırmayı başardı. Üç eleme maçını da kazanarak 2023-2024 sezonunda normal sezonda mücadele edecek 4. Türk temsilcisi olmayı başardı.

Başarı Dolu Elemeler

Antalya'da düzenlenen eleme maçlarında, ilk olarak Hollanda'nın Heroes Den Bosch ekibini 92-72, ardından çeyrek finalde Fransa'nın Cholet takımını 76-70 ve son olarak finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69'luk skorla geçerek büyük bir başarıya imza atan Aliağa Petkimspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

Grup Mücadelesi ve Maç Takvimi

Aliağa Petkimspor, B Grubu’nda yer alacak ve grubunda son şampiyon İspanyol Unicaja, Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin ile karşılaşacak. İşte Aliağa Petkimspor'un ilk açıklanan maç programı:

  • 1 Ekim Salı: King Szczecin - Aliağa Petkimspor
  • 9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor - Filou Oostende
  • 23 Ekim Çarşamba: Unicaja - Aliağa Petkimspor
  • 5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor - Unicaja
  • 3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor - King Szczecin
  • 17 Aralık Salı: Filou Oostende - Aliağa Petkimspor

Bu gerçekleşen başarı, Aliağa Petkimspor’un tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.

İLGİLİ HABERLER

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK Trabzonspor'u Ağırlıyor
2
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Temsilcisi Olacak
3
Göztepe, Kayserispor'u İzmir'de Ağırlıyor
4
Galatasaray Taraftarından Coşkulu Karşılama
5
Milli Golfçü Mehmet Kazan, İtalya'da İkincilik Elde Etti
6
Fenerbahçe'nin Teknik Adamı Jose Mourinho, Basın Toplantısına Katılmadı
7
Uluslararası Gençler Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da Sona Erdi

2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!