Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde Türk Temsilcisi Olacak

Aliağa Petkimspor'un Şampiyonlar Ligi Yolculuğu

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde gösterdiği üstün performansla adını Avrupa'nın en prestijli kupalarından birine yazdırmayı başardı. Üç eleme maçını da kazanarak 2023-2024 sezonunda normal sezonda mücadele edecek 4. Türk temsilcisi olmayı başardı.

Başarı Dolu Elemeler

Antalya'da düzenlenen eleme maçlarında, ilk olarak Hollanda'nın Heroes Den Bosch ekibini 92-72, ardından çeyrek finalde Fransa'nın Cholet takımını 76-70 ve son olarak finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69'luk skorla geçerek büyük bir başarıya imza atan Aliağa Petkimspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.

Grup Mücadelesi ve Maç Takvimi

Aliağa Petkimspor, B Grubu’nda yer alacak ve grubunda son şampiyon İspanyol Unicaja, Belçika'dan Filou Oostende ve Polonya'dan King Szczecin ile karşılaşacak. İşte Aliağa Petkimspor'un ilk açıklanan maç programı:

1 Ekim Salı: King Szczecin - Aliağa Petkimspor

9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor - Filou Oostende

23 Ekim Çarşamba: Unicaja - Aliağa Petkimspor

5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor - Unicaja

3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor - King Szczecin

17 Aralık Salı: Filou Oostende - Aliağa Petkimspor

Bu gerçekleşen başarı, Aliağa Petkimspor’un tarihindeki önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilecek.