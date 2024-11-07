DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
37,04 -0,84%
ALTIN
2.951,56 -0,94%
BITCOIN
2.555.981,68 2,13%

Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi

Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar'ın futbol ve peynir pazarıyla ünlü tarihi şehirdeki detaylar.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:06
Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi

Hollanda'nın Futbol ve Peynir Kenti: Alkmaar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği AZ Alkmaar, 120 bin nüfuslu tarihi Alkmaar şehrinde futbol coşkusu yaratıyor. Bu şehir, Hollanda'nın kuzeyinde, başkent Amsterdam'a 40 kilometre mesafede yer alıyor.

Peynir Pazarı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön planda olduğu Alkmaar'da, 1622 yılından bu yana her cuma günü düzenlenen peynir pazarı, hem yerli halkın hem de Avrupa'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı. Turistler, pazara ilave olarak peynir müzesini ve Saint Laurens Kilisesi’ni gezmeyi tercih ediyor.

The Beatles Müzesi

Alkmaar'da ayrıca, efsanevi rock grubu The Beatles için yapılmış özel bir müze bulunuyor. Bu müze, Beatles hayranlarının Amsterdam seyahatlerinde uğramak için sıkça tercih ettikleri bir nokta.

AZ Alkmaar'ın Tarihçesi

1967 yılında kurulan AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında iki kez şampiyonluk elde etti. Ayrıca, 2009-10 sezonunda Hollanda Süper Kupası’nı kazandı. Alkmaar, Hollanda Kupası’nda ise 1977-78, 1980-81, 1981-82 ve 2012-13 sezonlarında dört kez birinci oldu.

AZ Stadı ve İlk Gol

AZ Alkmaar'ın evi olan AZ Stadı, 19,500 seyirci kapasitesine sahip olup, 2006 yılında Arsenal ile oynanan bir hazırlık maçıyla açıldı. Bu maçta Brezilyalı futbolcu Gilberto Silva, statta atılan ilk golün sahibiydi. 2019 yılında stadyumun çatısının çökmesi sonucu 2021 yılında renovasyon çalışmaları başladı ve günümüzdeki halini aldı.

Kültürel Değerler

AZ Alkmaar daha önce maçlarını oynadığı Alkmaarderhout bölgesinin şimdi kültürel bir parka dönüştürülmesiyle, hem şehir sakinlerine hem de ziyaretçilere hizmet vermektedir.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
2
Cizre Belediyespor Ziraat Bankkart Maçına Hazır
3
Kopenhag: Danimarka'nın Renkli Başkenti
4
Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de Eylül ve Ekim Aylarının En İyisi Seçildi
5
Alanyaspor'da Yeni Dönem: Sami Uğurlu Teknik Direktör Oldu
6
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı
7
Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak