Alkmaar: Hollanda'nın Peynir ve Futbol Merkezi

Hollanda'nın Futbol ve Peynir Kenti: Alkmaar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği AZ Alkmaar, 120 bin nüfuslu tarihi Alkmaar şehrinde futbol coşkusu yaratıyor. Bu şehir, Hollanda'nın kuzeyinde, başkent Amsterdam'a 40 kilometre mesafede yer alıyor.

Peynir Pazarı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Büyükbaş hayvancılık ve tarımın ön planda olduğu Alkmaar'da, 1622 yılından bu yana her cuma günü düzenlenen peynir pazarı, hem yerli halkın hem de Avrupa'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı. Turistler, pazara ilave olarak peynir müzesini ve Saint Laurens Kilisesi’ni gezmeyi tercih ediyor.

The Beatles Müzesi

Alkmaar'da ayrıca, efsanevi rock grubu The Beatles için yapılmış özel bir müze bulunuyor. Bu müze, Beatles hayranlarının Amsterdam seyahatlerinde uğramak için sıkça tercih ettikleri bir nokta.

AZ Alkmaar'ın Tarihçesi

1967 yılında kurulan AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında iki kez şampiyonluk elde etti. Ayrıca, 2009-10 sezonunda Hollanda Süper Kupası’nı kazandı. Alkmaar, Hollanda Kupası’nda ise 1977-78, 1980-81, 1981-82 ve 2012-13 sezonlarında dört kez birinci oldu.

AZ Stadı ve İlk Gol

AZ Alkmaar'ın evi olan AZ Stadı, 19,500 seyirci kapasitesine sahip olup, 2006 yılında Arsenal ile oynanan bir hazırlık maçıyla açıldı. Bu maçta Brezilyalı futbolcu Gilberto Silva, statta atılan ilk golün sahibiydi. 2019 yılında stadyumun çatısının çökmesi sonucu 2021 yılında renovasyon çalışmaları başladı ve günümüzdeki halini aldı.

Kültürel Değerler

AZ Alkmaar daha önce maçlarını oynadığı Alkmaarderhout bölgesinin şimdi kültürel bir parka dönüştürülmesiyle, hem şehir sakinlerine hem de ziyaretçilere hizmet vermektedir.