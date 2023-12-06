Alman devi, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi

Süper Lig 14. hafta geride kalırken Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında 4-1 skor ile kazanan sarı lacivertliler oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans üzerinde Alman ekipten hazırlıklar başladı.

Alman devi, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi
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Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk ederken Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede 4-1'lik skorla sonuçlanarak gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi için moral buldular. Ferdi Kadıoğlu hem bu sezon hem de devamlılık gösteren performanslarında beğenileri topladı.

ferdi kadıoğlu

Alman basınında çalışmalar başlarken Bayern Münih, ara transfer döneminde sağ bek bölgesinde yer alırken dev kulübün bu bölge üzerindeki transferleri listelenerek Kadıoğlu iddiaları gündeme geldi. Münih, Kadıoğlu için ara transfer dönemine hamlelerde bulunurken 20 milyon euroluk bütçe ayrılarak Fenerbahçe'nin başarılı isminde en az 30 milyon euroluk beklentiler oluştu. Alman devinde İstanbul'a gelerek görüşmelerin yapılacağı bilgisi verildi. 24 yaşındaki genç isim 20 resmi maçta forma giyerek 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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