Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya

Türk Eskrimciler Almanya'da Şampiyon!

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda Türk eskrimciler büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Ada Küfeciler ve Elvin Gülaşık'tan oluşan kadınlar takımı, finalde Polonya'yı 45-40 yenerek altın madalya kazandı.

Ferdi Kategoride Gümüş Madalya

Alara Atmaca, ferdi kadınlar kategorisinde de podyumda yer aldı. Finalde İsrailli Gili Kuritzky'ye karşı çekişmeli bir mücadele sergileyen Alara, 15-14'lük skorla gümüş madalya elde etti.

Bu başarı, Türk eskriminin uluslararası arenada kendini göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.