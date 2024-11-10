DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.190,39 -4,63%

Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya

Türk eskrimciler, Almanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda altın ve gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:27
Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya

Türk Eskrimciler Almanya'da Şampiyon!

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda Türk eskrimciler büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayşe Aksoy, Alara Atmaca, Ada Küfeciler ve Elvin Gülaşık'tan oluşan kadınlar takımı, finalde Polonya'yı 45-40 yenerek altın madalya kazandı.

Ferdi Kategoride Gümüş Madalya

Alara Atmaca, ferdi kadınlar kategorisinde de podyumda yer aldı. Finalde İsrailli Gili Kuritzky'ye karşı çekişmeli bir mücadele sergileyen Alara, 15-14'lük skorla gümüş madalya elde etti.

Bu başarı, Türk eskriminin uluslararası arenada kendini göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11. Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı
2
Sakaryaspor 1-0 Kocaelispor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
3
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u Farkla Yendi
4
Fenerbahçe 2024-2025 sezonu forma tanıtımı yapıldı! Gelenek ve modernizm buluşuyor
5
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi
6
Trendyol 1. Lig'de 12. Haftanın Puan Durumu ve Maç Sonuçları
7
Almanya'da 17 Yaş Altı Türk Eskrimcilerden İki Madalya

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek