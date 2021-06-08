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Almanya EURO 2020 hazırlık maçında Letonya'ya gol oldu yağdı!

EURO 202 hazırlık karşılaşmasında Letonya ile kozlarını paylaşan Almanya gol oldu yağdı. Rakibine hiç fırsat vermeyen Almanya maçtan 7 - 1'lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.

08 Haziran 2021 Salı 01:05
Almanya EURO 2020 hazırlık maçında Letonya'ya gol oldu yağdı!
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EURO 2020 hazırlık maçları devam ederken Almanya ile Letonya arasında oynanan müsabaka hazırlık maçlarının en gollüsü oldu. Tunuvanın favori takımı Almanya, Letonya’yı 7 – 1’lik skor ile yenerken Almanlar büyük moral topladı.


EURO 2020’de F Grubunda yer alan Almanya; Fransa, Portekiz ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

İlk maç Fransa

Letonya karşısına as kadrosuyla çıkan Almanya da goller, 19. dakikada Gosens, 21. dakikada İlkay Gündoğan, 27. dakikada Thomas Müller, 39. dakikada Roberts Ozols (k.k.), 45. dakikada Serge Gnabry, 50. dakikada Timo Wener ve 76. dakikada Leroy Sane attı. Letonya’nın tek golü ise 75. Dakikada Savelijevs tarafından atıldı. Almanya EURO 2020’de 15 Haziran 2021’de Fransa ile ilk maçını yapacak.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 01:05
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