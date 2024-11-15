Alpaslan Erkoç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Erkoç'un Tek Aday Olarak Seçimi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Alpaslan Erkoç, bu önemli kongrede tek aday olarak seçime katıldı.

Delegelerin Desteği

Genel kurul gündemi oylandıktan sonra başlayan seçimde 95 delege oy kullandı. Alpaslan Erkoç, 92 oy alarak başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Seçimde 3 oy geçersiz sayıldı.

Erkoç’un Başarı Vurgusu

Seçilin ardından bir konuşma yapan Erkoç, delegelere teşekkür ederek, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun çok büyük bir camia olduğunun altını çizdi. Erkoç, "Allah'ın izniyle güzel işler yapacağız." diyerek, federasyonun hizmete devam edeceğini belirtti.

Yeni Yönetim Kurulu

Alpaslan Erkoç'un yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Ali Demirhan, Musa Tahsin Doğan, Hasan Yıldırım, Kürşat Karaca, Ercan Altın, İzzet Soydabircan, Adem Durkut, Halit Bekereci, Ahmet Ali Özduman ve Özden Aslan.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi.