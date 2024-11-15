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Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Sportif Direktör Oldu

Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sportif direktörlüğüne getirildi. Türk basketboluna önemli katkılar sağlayacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:22
Alper Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Sportif Direktör Oldu

Alper Yılmaz, TBF Sportif Direktörü Olarak Atandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Alper Yılmaz'ı sportif direktörlük görevine getirerek Türk basketbolunda yeni bir dönemin kapılarını araladı. TBF'den yapılan resmi açıklamaya göre, tüm liglerde ve milli takımlarda sportif yönetimi güçlendirmek amacıyla bu kadro ataması yapıldı.

Yılların Deneyimi ve Başarıları

Yılmaz, Anadolu Efes Kulübü'nde geçirdiği 15 yıllık yöneticilik deneyimi ve milli sporcu olarak kazandığı başarılar ile tanınan bir isim. Basketbola 11 yaşında başlayan Yılmaz, Türk Telekom, TOFAŞ, ve Anadolu Efes gibi önemli kulüplerde forma giymiştir. Kariyeri boyunca 6 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu elde etmiştir.

Sportif Hizmetler ve Başarılar

2009 yılında Anadolu Efes'e Sportif Hizmetler Müdürü olarak katılan Yılmaz, 2015 yılından itibaren genel direktörlük görevini yürüttü. Yöneticiliği süresinde, kulübü 3 Türkiye Ligi ve 3 Türkiye Kupası ile 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferine taşıdı. Ayrıca, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ödüller ve Eğitim

Alper Yılmaz, Avrupa Ligi tarafından 2021 ve 2022 yıllarında "Yılın Yöneticisi" seçilerek profesyonel yönetim alanındaki başarısını tescilledi. Ayrıca, 2019 Dörtlü Final'inde de ikincilik elde etti. Ankara doğumlu olan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup, Avrupa Ligi ve Ca’ Foscari Üniversitesi'nin ortak programında Spor Yöneticiliği ve Pazarlama yüksek lisansını tamamladı.

Milli Takım Kariyeri

Oyunculuk kariyerinde 118 kez milli formayı giyen Alper Yılmaz, yıldız, genç, ümit ve A Milli kategorilerinde Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir. Yılmaz, Türk basketboluna katkı sağlamaya devam edecek olması ile dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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