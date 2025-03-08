Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu

Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Sırada
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Hollanda'nın Apeldoorn kentinde gerçekleşen erkekler yüksek atlama finalinde, milli sporcu Alperen Acet, 7. olarak yarışmayı tamamladı.
Şampiyonanın 3. gün akşam seansında gerçekleştirilen yüksek atlama finali'nde Alperen Acet, 2,17 metre derecesiyle 8 sporcunun arasında 7. sırada yer aldı.
Finalde podyuma çıkmayı başaran sporcular arasında; Ukraynalı Oleh Doroshchuk, 2,34 metre ile altın madalyanın sahibi olurken, Çek Jan Stefela gümüş, İtalyan Matteo Sioli ise bronz madalya kazandı.
Türkiye, yarın sona erecek organizasyonda maalesef madalyasız kalmış oldu.