Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu

Milli atlet Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 7. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:57
Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Oldu

Alperen Acet, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7. Sırada

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Hollanda'nın Apeldoorn kentinde gerçekleşen erkekler yüksek atlama finalinde, milli sporcu Alperen Acet, 7. olarak yarışmayı tamamladı.

Şampiyonanın 3. gün akşam seansında gerçekleştirilen yüksek atlama finali'nde Alperen Acet, 2,17 metre derecesiyle 8 sporcunun arasında 7. sırada yer aldı.

Finalde podyuma çıkmayı başaran sporcular arasında; Ukraynalı Oleh Doroshchuk, 2,34 metre ile altın madalyanın sahibi olurken, Çek Jan Stefela gümüş, İtalyan Matteo Sioli ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, yarın sona erecek organizasyonda maalesef madalyasız kalmış oldu.

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